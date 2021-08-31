اقتصاد

انطلاق ثالث معرض للتسوق الالكتروني بين اقليم كوردستان والصين

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان الصين معرض التسوق الالكتروني

أربيل (كوردستان 24)- انطلق اليوم الثلاثاء، ثالث معرض للتسوق الالكتروني بين إقليم كوردستان والصين وذلك بمشاركة 188 شركة صينية و60 شركة محلية.

ويأتي هذا النشاط بهدف تقوية العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني فرع أربيل، كيلان حاجي سعيد، لكوردستان 24 "انطلق اليوم المعرض الثالث بين الصين واقليم كوردستان، والذي يهدف الى تعزيز العلاقات ورفع التبادلات التجارية".

واضاف "نظرا لانتشار فيروس كورونا، سيتم إجراء المعرض على الانترنت".

وأقيم في وقت سابق معرضان للتسوق الإلكتروني بين فرع أربيل لاتحاد غرف التجارة والصناعة ومنظمة التجارة الصينية (كاج إكسبو) بالتعاون مع القنصلية الصينية في إقليم كوردستان.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف