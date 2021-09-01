سیاسة

بريطانيا تجري محادثات مع طالبان لتأمين "مرور حر" لآخر رعاياها وحلفائها في أفغانستان

author_image سوار أحمد
الصورة لفرانس 24
الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط بريطانيا افغانستان الإجلاء

أربيل (كوردستان 24)- تجري بريطانيا محادثات مع حركة طالبان في قطر لتأمين إجلاء آخر رعاياها وحلفائها من البلاد. ويأتي ذلك بعد أن وواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات واسعة بعد التخلي عن آلاف الأفغان الذين ساعدوا حلف شمال الأطلسي في بلدهم، وذلك بعد مغادرة كل القوات الأجنبية أفغانستان.

وبدأت بريطانيا محادثات مع حركة طالبان لتأمين "مرور حر" لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة الحركة الإسلامية المتطرفة على البلاد، وذلك بعد انتقادات واجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن عمليات الإجلاء.

وأكدت الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء توجه السير سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة طالبان.

 وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن السير سايمن غاس "يلتقي ممثلين كبار من طالبان لتأكيد أهمية مرور حر من أفغانستان للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا"، وهو أول تأكيد علني لوجود مساع دبلوماسية بين لندن وطالبان.

وانضمت لندن الى الولايات المتحدة في عملية ضخمة لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص من أفغانستان بعد استسلام الجيش الأفغاني لطالبان، وانتهت مهة بريطانيا يوم السبت عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

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