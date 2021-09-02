قوباد طالباني: نحاول ان نسيطر على اسعار البنزين المستورد الى داخل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في مؤتمر صحفي لوسائل الاعلام في مدينة السليمانية, اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الاقليم, قوباد طالباني أن" حكومة الاقليم لم تلجأ الى زيادة الضرائب المالية على استيراد البنزين, وانما هنالك عوامل اخرى لارتفاع اسعار البنزين, داخل الاقليم.

ومن هذه الاسباب ان نسبة كبيرة من كمية البنزين الموجودة, في الاقليم مستوردة من خارج الاقليم, ثانيا البنزين من المشتقات النفطية فعندما ترتفع اسعار النفط عالميا, ترتفع أسعار البنزين بشكل اوتوماتيكي, وثالث الاسباب في وجود فرق بين اسعار البنزين في اقليم كوردستان, وفي المحافظات العراقية, هو ان الحكومة العراقية بناء على قدراتها الاقتصادية, تدعم قطاع البنزين والمحروقات بشكل كبير,

لكننا في حكومة الاقليم ونظرا للظروف المالية والاقتصادية الموجودة لدينا, لانستطيع دعم هذا القطاع بحجم دعم الحكومة العراقية, لهذا القطاع لكننا نحاول ان نسيطر على اسعار البنزين المستورد الى داخل اقليم كوردستان, بحيث تكون الاسعار مستقرا مع مراقبة نوعية البنزين الموجودة, في محطات التعبئة وقطع الطريق امام التجاوزات".

واضاف قوباد طالباني" اتفقنا مع الحكومة العراقية على زيادة كمية نسبة البنزين المرسلة الى الاقليم اضافة الى قيامنا بخفض الرسومات على البنزين في المنافذ الحدودية وهذان السببان يؤديان معا الى خفض الاسعار".