استقرار اسعار العملة الخضراء في سوق تداول العملات في اربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد،5 أيلول (سبتمبر) 2021 في البورصات الرئيسية في أربيل عاصمة اقليم كوردستان والعاصمة العراقية بغداد.

ففي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، شهدت أسعار الدولار استقرارا نسبيا في أسواق تداول العملة، بحيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد فقد سجلت، صباح اليوم الاحد 5 أيلول 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. أي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

ومن ناحية اخرى استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وكانت اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان لهذا اليوم الاحد كالاتي:

مثقال الذهب عيار (24) مقابل 432000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار (21) مقابل 380000 دينار عراقي

مثقال الذهب عيار (18) مقابل 325000 دينار عراقي