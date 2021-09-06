سويسرا تخطف نقطة ثمينة امام ايطاليا في تصفيات مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- خرجت سويسرا بنقطة ثمينة امام ايطاليا بعد تعادل المنتخبين سلبًا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية، حيث تبادل الفريقان الافضلية، ففيما دانت السيطرة لمصلحة المنتخب الإيطالي بطل اوروبا لفترات طويلة من اللقاء، الا ان الجانب السويسري كان ندا قويا وكان بإمكانه الخروج باكثر من تعادل.

وكان متوقعا ان تكون المباراة في اعلى مستوى بعدما قدّم المنتخب السويسري عرضا قويا في يورو 2020، فخرج من الدور ربع النهائي بعد اقصائه فرنسا بطلة العالم من دور 16 قبل ان يخرج على يد اسبانيا من دور الثمانية بركلات الترجيح 1-3 إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.

كما انّ المنتخب السويسري لم يخسر بعد في التصفيات فحقّق فوزين وتعادل حتى اللحظة.

وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).

وحصل المنتخب الايطالي على فرصة كبيرة للتسجيل وكسب الافضلية لكن نجمه جورجينيو اضاع ركلة جزاء بعد تسديدة خجولة تصدى لها الحارس يان سومر بكل سهولة (53). وحصل الايطاليون على ركلة الجزاء اثر خطأ من ريكاردو رودريغيس على دومينيكو بيراردي، وبعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في أيه أر) تم منح بطل اوروبا 2020 ركلة جزاء لكنه اهدرها.

وتناوب الفريقان على الضغط في الفترات المتبقية من المباراة وكان للسويسريين اكثر من فرصة حقيقية لتهديد مرمى الحارس جانلويجي دوناروما، بيد ان الحظ لم يحالفهم للخروج بانتصار غال على حساب "اتزوري".

وضمن المجموعة ذاتها، فازت بلغاريا على ليتوانيا 1-صفر.

تحتل ايطاليا المركز الاول في المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات امام سويسرا الثانية بسبع نقاط من 3 مباريات. وتأتي بلغاريا في المركز الثالث بخمس نقاط وإيرلندا الشمالية في المركز الرابع بأربع نقاط واخيرا ليتوانيا من دون اي نقطة.