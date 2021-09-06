اقتصاد

الدولار مستقر مع ارتفاع سعر الذهب في بورصة أربيل

author_image سوار أحمد
يس
يس
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين استقراراً أمام العملة المحلية فيما ارتفعت سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.


أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم


100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 ديناراً
100 ليرة تركية = 17750 ديناراً
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم


مثقال عيار 24 = 432000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 325000 دينار

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