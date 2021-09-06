الدولار مستقر مع ارتفاع سعر الذهب في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين استقراراً أمام العملة المحلية فيما ارتفعت سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 ديناراً
100 ليرة تركية = 17750 ديناراً
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 432000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 325000 دينار