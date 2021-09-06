أكثر من 4.5 مليون حالة وفاة بكورونا حول العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الفرنسية ان حصيلة وفيات فيروس كورونا الإجمالية بلغت 4,539,397 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 ولغاية الجمعة الساعة 10,00 ت غ.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 4,539,397 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 10,00 ت غ.

كما سجلت 218,966,150 إصابة على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير. وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتظل نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1549 وفاة إضافية والمكسيك 993 وروسيا 799.