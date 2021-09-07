حكومة كوردستان تخصص أكثر من 531 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- خصصت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، أكثر من 531 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مدينة أربيل.

وبحسب الكتاب رقم "7507" الصادر عن الوزارة فإنه تم تخصيص المبلغ لعدد من المشاريع الخدمية التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فعلي.

وبحسب كتاب الوزارة فإن المبلغ المخصص هو (531,651,750) دينار، وسيتم انفاقه لتنفيذ 24 مشروعا خدميا ضمن الحدود الإدارية لمدينة أربيل.

وكانت وزارة البلديات والسياحة قد خصصت في وقت سابق مبلغ 348,942,000 دينار لتنفيذ مشروعي الشارعين الرئيسيين 40 متري و60 متري في منطقة " 8حساروك".