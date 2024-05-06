أردوغان: أجرينا في أربيل محادثات إيجابية ومُثمرة

أربيل (كوردستان 24)- بعد انتهاء اجتماع حكومته، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، مؤتمراً صحفياً في العاصمة أنقرة، وقال للصحفيين، إنه أجرى في أربيل محادثات إيجابية ومُثمرة وودية.

أردوغان أشار إلى أن "العراق قد صنّف حزب العمال الكوردستاني كمنظمة محظورة"، معتبراً "الخطوات التي اتخذتها بغداد ضد العمال الكوردستاني بأنها مهمة".

وفي جزء آخر من كلمته، أكد أردوغان للصحافيين أن "وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا يشكل تهديداً للسلام والاقتصاد"، مشدداً على "أننا سنستغل كل فرصة ممكنة للقضاء على الإرهاب".

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقليم كوردستان، يوم الاثنين 22 نيسان أبريل 2024، حيث كان في استقباله في مطار أربيل الدولي رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي زيارته لأربيل، رافق أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية علي يرلي كايا، ووزير الدفاع يشار كولر، ووزير الطاقة ألب رسلان بيرقدار، ووزير التجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، بالإضافة إلى عدد آخر من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى.

وتُعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس تركي إلى إقليم كوردستان، بعد أن زار أردوغان أربيل قبل 13 عاماً عندما كان رئيساً لوزراء تركيا، وفي تلك المناسبة شارك أردوغان مع الرئيس بارزاني في افتتاح مطار أربيل الدولي.