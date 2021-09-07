الرئيس بارزاني للاتحاد الأوروبي: تهديدات الإرهاب قائمة وأسباب ظهور داعش لا تزال دون حل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وخلال اللقاء، أثنى بوريل على الدور الذي يلعبه الرئيس بارزاني في التاريخ الكفاحي لشعب كوردستان من أجل نيل الحرية، وقال إنه يقدر كفاح شعب كوردستان ونضاله.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره لدور قوات البيشمركة وشعب كوردستان في الحرب ضد الإرهاب واستضافة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.

وأشار إلى أن لأمن وحرية شعب كوردستان ورفاهيته أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مجدداً دعم دول الاتحاد الأوروبي لشعب كوردستان.

وفي اللقاء ذاته، وجّه الرئيس بارزاني شكره للتحالف على مساعدة شعب كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، وشدد على أن أي أمة لها إرادة للمقاومة سيكون لها تأثير جيد بدعم الأصدقاء والحلفاء.

وتناول الاجتماع تهديدات إرهابيي داعش، حيث أوضح الرئيس بارزاني للوفد الضيف أسباب ظهور داعش، وقال إن التهديدات الإرهابية لا تزالان قائمة ولا سيما أن أسباب قيام داعش ما زالت دون حل.

وأكد الرئيس بارزاني أن القاموس الثري للتعايش بين شعب كوردستان قد منع الإرهابيين من وضع موطئ قدم لهم داخله.

وتطرق اللقاء إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، وأعرب الجانبان عن أملهما في إجراء انتخابات نزيهة تحقق بنتائجها التغيير والاستقرار وتطلعات المواطنين.