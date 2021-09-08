المجلس الوطني الكوردي وجوي هود يبحثان تطورات الملف السوري

أربيل (كوردستان 24)- بحث المجلس الوطني الكوردي ومساعد وزير الخارجية الامريكية السيد جوي هود، تطورات الملف السوري، وذلك عبر اجتماع عُقد يوم الثلاثاء من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر بيان للمجلس ان الاجتماع تم عقده بدعوة من الجانب الأمريكي، والذي أكد فيه هود على "التزام الولايات المتحدة الامريكية بالحل السياسي للازمة القائمة في البلاد وفق القرار 2254 ودعم المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والعمل على معالجة العقبات التي تقف امامها ووقف الانتهاكات التي تحصل بحق المجلس".

واضاف البيان ان "هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي عبرت عن الاستعداد للتعاون في هذا المجال واهمية وضرورة تحقيق وحدة الموقف الكوردي واشادت بماتوليه الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال من اهتمام ومتابعة".