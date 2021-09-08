سیاسة

المجلس الوطني الكوردي وجوي هود يبحثان تطورات الملف السوري

author_image سوار أحمد
المجلس الوطني الكوردي
المجلس الوطني الكوردي
سوریا المجلس الوطني الكوردي جوي هود الملف السوري

أربيل (كوردستان 24)- بحث المجلس الوطني الكوردي ومساعد وزير الخارجية الامريكية السيد جوي هود، تطورات الملف السوري، وذلك عبر اجتماع عُقد يوم الثلاثاء من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر بيان للمجلس ان الاجتماع تم عقده بدعوة من الجانب الأمريكي، والذي أكد فيه هود على "التزام الولايات المتحدة الامريكية بالحل السياسي للازمة القائمة في البلاد وفق القرار 2254 ودعم المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والعمل على معالجة العقبات التي تقف امامها ووقف الانتهاكات التي تحصل بحق المجلس".

واضاف البيان ان "هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي عبرت عن الاستعداد للتعاون في هذا المجال واهمية وضرورة تحقيق وحدة الموقف الكوردي واشادت  بماتوليه الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال من اهتمام ومتابعة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف