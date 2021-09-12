سیاسة

واشنطن تندد بهجوم أربيل وتؤكد استمرار دعمها لاقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
القنصلية العامة الأمريكية في اربيل
القنصلية العامة الأمريكية في اربيل
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أربيل (كوردستان 24)- نددت القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية في إقليم كوردستان اليوم الأحد، بالهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة يوم السبت على مطار أربيل الدولي، فيما أكدت استمرار دعمها للاقليم.

وقالت القنصلية في بيان ان "هذه الهجمات ماتزال تهدد سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مؤكدة أنها تدعم حكومة الاقليم في تحقيقها لتحديد المسؤولين عن الهجوم".

وأكدت القنصلية أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الالتزام بدعمها لجهود حكومة الإقليم والحكومة العراقية للحفاظ على السلام والاستقرار واستعادتهما".

ووقع هجوم ليلة السبت على الأحد، بطائرتين مسيرتين على مطار اربيل الدولي وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وتعرض مطار اربيل الدولي والقاعدة العسكرية للتحالف الدولي الى عدة هجمات في أوقات سابقة.

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