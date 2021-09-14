سیاسة

الدائرة الانتخابية الثانية في كركوك: تنافس بين الكورد والعرب والتركمان على اربعة مقاعد برلمانية

author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في خضم تنافس السباق الانتخابي في كركوك يتنافس الكورد والعرب والتركمان في الدائرة الانتخابية الثانية للفوز على أربعة مقاعد انتخابية.

وفي هذا الصدد تقول المرشحة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني نجوى حميد الكاكائي ان المواطنين في محافظة كركوك وبالذات في الدائرة الانتخابية الثانية اذا لم يشاركوا بنشاط في التصويت فان أعداد مقاعد المرشحين الكورد  سوف تقل في كركوك مما يشكل ذلك خطورة على المكانة السياسية للكورد في كركوك.

واضافت مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثها" ان المصوتين في الدائرة الانتخابية الثانية لديهم حماسة كبيرة للمشاركة في الانتخابات للحفاظ على مقاعد المكون الكوردي في الدائرة الانتخابية الثانية".

جدير بالذكر المعروف عن الدائرة الانتخابية الثانية في كركوك أنها دائرة مختلطة بين القوميات الثلاثة. ويتنافس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن طريق مقعد (الكوتا) للفوز بمقعد برلماني في هذه الانتخابات.

 

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