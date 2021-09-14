سیاسة

جون بولتون: المفاوضات مع طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب

تفاوضنا مع مجموعة إرهابية وليس مع الحكومة الشرعية
author_image آريان ابراهيم شوكت
جون بولتون: المفاوضات مع طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب
جون بولتون: المفاوضات مع طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب
العالم

أربيل (كوردستان 24)-   في حوار مع سكاي نيوز عربية قال مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، جون بولتون، اليوم الثلاثاء،14 أيلول سبتمبر 2021 إن الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرا.

وأضاف بولتون، في حواره أن “قرار سحب القوات الامريكية والناتو من أفغانستان كان خطأ كبيرا، وأنا أعتقد أن سياسة المفاوضات مع حركة طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب، فنحن تفاوضنا مع مجموعة إرهابية وليس مع الحكومة الشرعية”. وأضاف: “كان هذا انهزاما لنا، إنه خطأ كبير ارتكبته الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “ الآن بإمكان التنظيمات الارهابية استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ للتخطيط لهجمات إضافية ضد أميركا.. لم أكن أوافق على المفاوضات مع طالبان”.

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