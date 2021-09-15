الأمم المتحدة في تقرير: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة في الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في تقرير لها ان سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة، فيما اشار الى ان عودة القتال والعنف يثيران القلق.

واشار التقرير يوم الثلاثاء والذي من المقرر ان تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في 23 سبتمبر الحالي، الى الأوضاع في درعا، كما شدد على ضرورة "عدم تجريم الأطفال على ما اقترفه آباؤهم"، مشيرا إلى الأوضاع في مخيم الهول بمحافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في مؤتمر صحفي بجنيف، "بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

وأضاف أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".

وتابعت إنه "لا توجد تحركات لتحقيق المصالحة" من قبل النظام السوري، بل على العكس تماما، "تتواصل بلا هوادة عمليات الاعتقال" من قبل قوات النظام.

وتواصل اللجنة توثيق "التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري".

ووثقت اللجنة مقتل وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصا في سبع هجمات بعبوات ناسفة في عفرين، حيث كانت الخسائر في صفوف المدنيين كبيرة، كما استمر القصف العشوائي، بما في ذلك في 12 يونيو الماضي، عندما قصفت مواقع متعددة في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير أجزاء من مستشفى الشفاء.

كما وثق تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث شهدت زيادة الهجمات من قبل مسلحي داعش، والاشتباكات مع القوات التركية، وتصاعد السخط والاحتجاجات بين السكان.