مجلس وزراء كوردستان يجتمع ويبحث عدة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، والتي سيناقش فيها عددا من المواضيع.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، في بيان، ان المجلس سيبحث المواضيع التالية:

اولاً: عرض الاستعدادات الجارية من قبل الوزرات والجهات ذات العلاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وتوجيه الحملة الانتخابية بإتجاه أن تكون حملة مدنية وهادئة بعيدا عن الفوضى ومهاجمة الاخرين، والدور المحايد للمؤسسات الادارية والمدنية والاعلام والمجتمع المدني لانجاح هذه العملية وفقا للقوانين المعمول بها وحث المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت.

ثانيا: متابعة خطوات الوزارات ذات العلاقة بتنفيذ قرارين سابقين لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم 63 والذي عقده في يوم 1/9/2021، بخصوص منع استخدام البطاقات الهاتفية غير المسجلة ولجنة التحقيق في جودة الطحين المستورد من خارج اقليم كوردستان من الناحيتين الغذائية والصحية.

ثالثا: اقرار مسودة (الخطة الوطنية الاقليمية لحقوق الانسان (2021-2025) والتي طرحت من قبل منسق التوصيات الدوالية ديندار زيباري، في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء حيث تقرر اقرار هذه المسودة في اجتماع اليوم.

رابعاً: طرح مسودة (برنامج صندوق دعم تنمية الطرق في اقليم كوردستان- العراق، والذي اعد من قبل وزارة الاعمار والاسكان بالتنسيق مع وزارات الثروات الطبيعية والمالية والداخلية).