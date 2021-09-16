سیاسة

الرئيس الفرنسي: القوات الفرنسية قتلت قائد داعش في الصحراء الكبرى

تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس الفرنسي: القوات الفرنسية قتلت قائد داعش عدنان أبو وليد الصحراوي
الرئيس الفرنسي: القوات الفرنسية قتلت قائد داعش عدنان أبو وليد الصحراوي
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلة الأربعاء أن "القوات الفرنسية قتلت قائد عصابة داعش الإرهابية في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي".

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة له على تويتر إن قائد العصابة الإرهابية “تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية”، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنه يعني أنه “قتل”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”. وفي تغريدة ثانية قال ماكرون إن “الأمة تفكر هذا المساء بكل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدىً. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين سنواصل هذه المعركة”.

وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى مسؤولة عن غالبية الهجمات التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. والمثلث الحدودي هو الهدف المفضل لجماعتين إرهابيتين مسلحتين تنشطان فيه هما “داعش في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة.

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