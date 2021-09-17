محاكمة سوري في أميركا خطط لتفجير كنيسة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة العدل الأمريكية ان رجلا يقيم في ولاية بنسلفانيا اعترف أمام محكمة فيدرالية بمساعدة تنظيم داعش، بغرض تفجير إحدى الكنائس.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 2019 انه قد تم اعتقال لاجئ سوري باسم مصطفى مصعب العويمر، والبالغ من العمر 23 عاما، بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى دور العبادة في ولاية بنسلفانيا لـ"دعم تنظيم داعش".

ومصعب العويمر ينحدر من محافظة درعا السورية، ووصل الى أمريكا مع عائلته عام 2016، وذكر البيان "تظهر وثائق المحكمة أن مصطفى العويمر خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم الدولة الاسلامية كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس".

وقام العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع داعش، ليتبين بعد ذلك أنه عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق ما ذكر البيان.

وسيواجه الشاب عقوبة السجن لمدة 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، كما أنه سيواجه عقوبة الإفراج الخاضع للإشراف مدى الحياة، وتم تحديد موعد المحاكمة في 26 يناير 2022.