وزير الخارجية العراقي يصل نيويورك

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد،19 أيلول (سبتمبر 2021) عن وصول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان للخارجية العراقية ان "وزير الخارجيَّة يَصِل إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76 وتمثيل العراق في عدد من الاجتماعات التي ستـُعقـَد على هامش الإجتماعات المقررة".

وأضاف الصحاف أنه "من المُتوقـَّع أن يلتقي السيّد الوزير بعددٍ من وزراء الخارجيَّة، ومسؤولي عدد من بلدان العالم؛ لبحث العلاقات الثنائيّة، وتعزيزها، وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق،

والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة، والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق شراكاتٍ إقتصاديّة فاعلة، في إطار إستعداداتٍ حكوميّة لقربِ الانتخابات المُقررة في العاشر من تشرين الأول القادم".