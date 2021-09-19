بغداد تعلق على "الوفاة المأساوية" لعراقية على الحدود بين بيلاروس وبولندا

أربيل (كوردستان 24)- علقت وزارة الخارجية العراقية الأحد على الحادثة المأساوية لوفاة مهاجرة عراقية في ظروف غامضة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وعثرت السلطات البيلاروسية يوم السبت على جثة مهاجرة عراقية عند الحدود بين بولندا وبيلاروس، وسط تصاعد التوتر بشأن الهجرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد عثر على جثة المرأة إلى جانب ثلاثة أطفال عراقيين تراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات على قيد الحياة، على جزء من الحدود البولندية البيلاروسية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها "تتابع وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، باهتمام بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة".

واجتاز آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.

وفي مطلع آب أغسطس، أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بفتح تحقيق في وفاة عراقي عند الحدود مع ليتوانيا، تعرض للضرب المبرح.