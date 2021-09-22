مدينة فرنسية تسمي إحدى ساحاتها باسم "هفرين خلف"

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت مدينة ليون الفرنسية اسم السياسية الكوردية هفرين خلف، والتي كانت ضحية هجوم من قبل جماعات مدعومة تركيا في شمال شرق سوريا في اكتوبر عام 2019، على إحدى ساحاتها.

وصوت مجلس مدينة ليون بالإجماع على تسمية الساحة باسم هفرين خلف في يوليو/تموز.

ونشرت مستشارة المسؤولة عن العلاقات الدولية في المدينة ليون سونيا، صورا لحفل التنصيب ونشرت على موقع تويتر إن خلف "عملت طوال حياتها القصيرة من أجل سوريا ديمقراطية وتعددية ولا مركزية".

وفي وقت سابق، كتبت عمدة الحي السابع في ليون فاني دوبوت على وسائل التواصل الاجتماعي أن تسمية الساحة سيكون تكريما لها.

ونشر فاني دوبوت على تويتر "ان هذه التسمية هي تكريم لهذه الشخصية الرمزية للسلام، لقد كانت سورية كوردية وقد قُتلت في الخامسة والثلاثين من عمرها".