نيجيرفان بارزاني وسفير النمسا لدى بغداد يبحثان الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء مع سفير النمسا في الأردن والعراق أوسكار فوستنغر، الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لأوسكار فوستنغر والوفد المرافق في أربيل.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة التاريخية بين إقليم كوردستان والنمسا وتم التأكيد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات في المجالات كافة، وخاصة في مجال التبادل التجاري وفرص العمل والاستثمار النمساويين في إقليم كوردستان والعراق.

وعبر السفير النمساوي عن ارتياحه للعمران والتطورات في إقليم كوردستان وأشاد بدور البيشمركة في هزيمة داعش.

وسلط الجانبان الضوء على اجتماعات الوفد التجاري النمساوي الذي يزور إقليم كوردستان برفقة السفير النمساوي، والذي كانت له يوم أمس اجتماعات ولقاءات مع عدد من التجار وشركات إقليم كوردستان في أربيل، تم خلالها التباحث حول فرص العمل والتعاون المشترك وتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار، على أمل أن يتحول ذلك إلى خطوة باتجاه عودة الشركات النمساوية إلى إقليم كوردستان.

وإلى جانب الثناء على صداقة ومساندة النمسا لشعب كوردستان، أشار نيجيرفان بارزاني إلى المساعدات التي قدمتها النمسا، خاصة وأنها كانت في سبعينيات القرن الماضي واحدة من الدول السباقة إلى فتح أبوابها في وجه لاجئي كوردستان، وعدّ فخامته الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية النمساوية بين أربيل وفينّا جسراً مهماً يربط إقليم كوردستان بالعالم الخارجي.

كما تناقش الجانبان نشاطات ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فينّا، وباء كوفيد-19 في إقليم كوردستان والنمسا وسبل مواجهته، والحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، علاقات أربيل – بغداد، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار وأوضاع المنطقة بصورة عامة، شكلت جوانب أخرى للاجتماع.