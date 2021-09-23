في اطار استراتيجية كوردستان للامن المائي: مسرور بارزاني يوجه بتنفيذ سد "ديوانة"

أربيل (كوردستان 24)- في اطار مساعي حكومة اقليم كوردستان للاهتمام باستراتيجية الامن المائي والحفاظ على الثروة المائية وانشاء المسطحات المائية في كوردستان عن طريق المباشرة ببناء السدود المائية لغرض اغناء مستوى مناسيب المياه الجوفية والسطحية.

وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص مبلغ 2 مليار و174 مليون و78 ألف دينار عراقي لبناء سد (ديوانة) على نهر "ديوانة" في جنوب غرب قضاء دربنديخان.

ويتم صرف المبلغ المقرر لبناء السد على نفقة وزارة الزراعة والري في حكومة اقليم كوردستان بشكل نقدي وعلى مراحل معينة. وسد " ديوانة" عبارة عن بحيرة صناعية كبيرة قادرة على خزن 21 مليون متر مكعب من المياه النظيفة ويقع السد على ارتفاع 422 متر فوق سطع البحر بعمق 42 متر. ويعتبرلسد "ديوانة" من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تباشر حكومة اقليم كوردستان بتنفيذها.