صحة وبیئة

وزير صحة الاقليم: مساعي الحكومة لافتتاح مراكز جديدة للتطعيم مستمرة

افتتاح 11 مركز جديد للتطعيم ضد كورونا
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير بعثتها في العراق أحمد زويتن صرح وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي أنه " اسبوعيا يصل الى اقليم كوردستان 100 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا ونحن بصدد افتتاح 11 مركز جديد للتطعيم في أنحاء اقليم كوردستان".

وأضاف وزير الصحة: الان هنالك اقبال كبير على التطعيم ضد الفيروس عند المواطنين في اقليم كوردستان و وصول دفعات من اللقاحات مستمرة الى الاقليم الى درجة ان 20% من مواطني الاقليم فوق أعمار 18 سنة تلقوا التطعيم بنسبة جرعة واحدة و 13% تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

واكد وزير الصحة سامان البرزنجي أنهم بصدد افتتاح 11 مركز جديد في عموم الاقليم مضيفا ان منظمة الصحة العالمية قامت اليوم بتوفير كمية جيدة من المواد والحاجات الطبية لمستشفيات اقليم كوردستان لمواجهة فيروس كورونا.

وتقدر المساعدات المقدمة بمبلغ 300 ألف دولار . وهذا المرة الرابعة التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بمساعدة اقليم كوردستان وتقدر مجمل هذه المساعدات بمبلغ 4 مليون دولار. وطلب وزير الصحة من كافة المعلمين والمدرسين التوجه الى مراكز التطعيم لغرض أخذ اللقاح وتطعيم انفسهم ضد الفيروس.

 

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