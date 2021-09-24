كورونا يحصد مزيداً من الأرواح ويصيب 2964 شخصاً في 24 ساعة بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 46 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت كذلك 2964 إصابة جديدة بالوباء في عموم البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان.

وتعافى في الفترة نفسها 4507 أشخاص ليصل مجموع المتعافين من الجائحة منذ تفشيها ولغاية الآن إلى 1.8 مليون شخص، وفق التقرير.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1.9 مليون إصابة بما في ذلك 22039 حالة وفاة.