داعش يقتل ثمانية جنود في كمين شمال شرق نيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدران عسكريان السبت بمقتل ثمانية جنود على الأقل في كمين أقامه تنظيم داعش-ولاية غرب إفريقيا، في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدرين قولهما إن مسلحي داعش أطلقوا صواريخ على موكب عسكري كان يتجوّل في مدينة ديكوا ومارتي في شرق بورنو.

وقال ضابط عسكري إن "الإرهابيين هاجموا (موكباً) بقاذفات صواريخ وتسببوا بمقتل ثمانية جنود. وهناك عدد (من الجنود) في عداد المفقودين".

وأضاف أن ثمانية جنود آخرين إضافة إلى عنصر من جماعة مسلحة موالية للحكومة منخرطة في مكافحة تنظيم داعش، أُصيبوا بجروح.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنّه تنظيم داعش-ولاية غرب إفريقيا خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية.