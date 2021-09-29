سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يجتمع ويناقش عددا من مشاريع القوانين

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء اقليم كوردستان عقد جلسة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، والتي سيناقش فيها عددا من المواضيع.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، في بيان، ان المجلس سيبحث المواضيع التالية:

أولا: عرض مسودة مشروع (منهاج المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان العراق).

ثانيا: تقديم مشروع قانون الأسلحة في إقليم كوردستان العراق.

ثالثا: تقديم مسودة (مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان - العراق 2021-2025).

رابعا: تقديم توصية بإنشاء مجلس يسمى مجلس منح الاعتمادات في المراكز والبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم والتعليم العالي في إقليم كوردستان العراق) لوضع المعايير المناسبة لوضع مبادئ الثقة بما يتماشى مع المعايير الدولية والتميز الأكاديمي ونتائج العملية التعليمية.

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