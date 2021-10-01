"الطيران المدني" تغلق كافة المطارات في العراق وإقليم كوردستان لمدة 36 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن غلق مطارات العراق واقليم كوردستان ولمدة 36 ساعة، وذلك ضمن استعدادات اجراء الانتخابات العراقية المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت السلطة في بيان، يوم الخميس إنها تود أن تبين للمسافرين وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن "غلق جميع المطارات العراقية ( بغداد- النجف الأشرف- البصرة- أربيل- السليمانية) واعتباراً من الساعة (21:00 ) يوم 9 تشرين الأول/ 2021 ولغاية الساعة ( 06:00 ) يوم 11 تشرين الأول/ 2021".

وقال مدير مطار اربيل الدولي أحمد هوشيار، لكوردستان 24 إنه "تم إخطار المفوضية العليا للطيران العراقية بأنه من بدء من الساعة 9:00 مساء في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وحتى الساعة 6 صباحا، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، سيتم إغلاق كافة المطارات والبوابات بسبب إجراء الانتخابات التمهيدية، وخلال هذه الفترة ستعلق كافة الرحلات الجوية".