رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الهنغاري الجديد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، القنصل العام الهنغاري الجديد في إقليم كوردستان أتيلا توث.

وفي اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الهنغاري الجديد بمناسبة تسنم منصبه، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار القنصل العام الهنغاري إلى أن بلاده تنظر بعين الاحترام والتقدير لتجربة التعايش السلمي بين مختلف المكونات في إقليم كوردستان، معرباً عن رغبة هنغاريا في مواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في الاستثمارات والتبادل التجاري.