سیاسة

قيس الخزعلي: الانتخابات المقبلة "معركة وجود" للحشد الشعبي

author_image سوار أحمد
العراق قيس الخزعلي ايران الانتخابات العراقية عصائب اهل الحق

أربيل (كوردستان 24)- وصف زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول اكتوبر الجاري، بـ"معركة الوجود" لفصائل الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي يوم الاربعاء، في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي في كربلاء ان "هناك قوى سياسية عراقية حددت دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي كبرنامج انتخابي"، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها "معركة وجود" بالنسبة للحشد الشعبي.

واعتبر الخزعلي ان مطلب حل الحشد الشعبي مطلب "غير وطني"، مشيرا الى ان "دمج أو حل الحشد الشعبي ليس من مصلحة العراق والعراقيين".

وقال زعيم حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران، ان "أي تهاون في موضوع الحشد الشعبي معناه أن نسلم رقابنا إلى الذبح".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف