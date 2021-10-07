قيس الخزعلي: الانتخابات المقبلة "معركة وجود" للحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)- وصف زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول اكتوبر الجاري، بـ"معركة الوجود" لفصائل الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي يوم الاربعاء، في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي في كربلاء ان "هناك قوى سياسية عراقية حددت دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي كبرنامج انتخابي"، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها "معركة وجود" بالنسبة للحشد الشعبي.

واعتبر الخزعلي ان مطلب حل الحشد الشعبي مطلب "غير وطني"، مشيرا الى ان "دمج أو حل الحشد الشعبي ليس من مصلحة العراق والعراقيين".

وقال زعيم حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران، ان "أي تهاون في موضوع الحشد الشعبي معناه أن نسلم رقابنا إلى الذبح".