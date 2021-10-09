بعد 36 عاما.. رفعت الأسد يعود الى سوريا بعد أن قضت محكمة فرنسية بسجنه

أربيل (كوردستان 24)- عاد عم الرئيس السوري، رفعت الأسد البالغ من العمر 84 عاما، وذلك بعد 36 عاما من المنفى في فرنسا، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية.

وسمح الرئيس السوري بشار الأسد لعمه، للعودة للبلاد، وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس السوري "يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سوريا". وكانت محكمة فرنسية قد قضت بسجن رفعت الأسد أربع سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس.

وذكرت صحيفة الوطن السورية الجمعة أن رفعت الأسد قد عاد إلى دمشق بعد 36 عاما أمضاها في المنفى في فرنسا حيث حكم عليه قبل شهر بالسجن أربع سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس.

وغادر رفعت الأسد سوريا العام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وقد أعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة العام 2000.

وأدين رفعت الأسد في فرنسا بتهمة غسل أموال في عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية، وحكم عليه في أيلول/سبتمبر بالسجن أربع سنوات فضلا عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

وشارك القائد السابق "لسرايا الدفاع" في أحداث حماة العام 1982 التي قمعت تمردا إسلاميا وخلفت من 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.

وحقق القضاء الفرنسي العام 2014 في الثروة الضخمة لرفعت الأسد، بناء على شكوى من جمعيتي الشفافية الدولية وشيربا. وتمت مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أن رفعت الأسد وأقاربه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

ويلاحق المسؤول السوري السابق في سويسرا أيضا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات، وقد يحاكم في إسبانيا كذلك للاشتباه في تحقيقه "مكاسب غير مشروعة" تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها في مقابل 691 مليون يورو.