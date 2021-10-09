السويد تستعيد توازنها وتشدد الخناق على إسبانيا في تصفيات مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- استعاد المنتخب السويدي توازنه وشدد الخناق على إسبانيا المتصدرة عندما جدّد تفوّقه على ضيفه الكوسوفي بفوزه عليه 3-صفر السبت ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وعانت السويد لحسم النتيجة خصوصا في الشوط الأول حيث احتاجت إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل عبر مهاجم لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ (29)، قبل أن تسجل هدفين في الشوط الثاني عبر مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر إيزاك بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس آرو موريتش (62)، وبديله مهاجم الاتفاق السعودي روبن كايسون بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (79).

واستعادت السويد توازنها بعد تلقيها خسارة مفاجئة في الجولة الرابعة أمام مضيفتها اليونان 1-2، فحققت فوزها الرابع في خمس مباريات، وعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

وتغيب إسبانيا عن النافذة الدولية الحالية لانشغالها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث بلغت المباراة النهائية على حساب إيطاليا بطلة أوروبا (2-1) وستلاقي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية الأحد.

أما كوسوفو، فقد منيت من جهتها بخسارتها الرابعة، في مقابل فوز وتعادل، وبالتالي تحتل المركز الرابع مع أربع نقاط.

وسبق أسقطت السويد كوسوفو بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المنافسات في 28 آذار/مارس الماضي.

وافتتحت السويد التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها فورسبيرغ بنجاح، بعدما احتسبها الحكم بداعي لمسة يد على المدافع فلوران هاديرغيوناي إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وضاعف إيزاك النتيجة للسويد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أسكنها في المقص الأيسر للحارس (62)، قبل أن يحرز كايسون الثلاثية بهدف جميل من داخل منطقة الجزاء، بعدما راوغ مدافعين وسدد الكرة بذكاء في الزاوية القريبة (79).

وفي المجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة الى الملحق عندما حققت فوزا قاتلا وثمينا على مضيفتها جورجيا 2-صفر.

وسجل لاعبا وسط طرابزون سبور التركي أناستاسيوس باكاسيتاس (90 من ركلة جزاء) وفنربغشة التركي ديميتريوس بيلكاس (90+5) هدفي اليونان.

وهو الفوز الثاني تواليا لليونان بعد ثلاث تعادلات متتالية فرفعت رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثالث مع مباراة أقل، فيما تلاشت آمال الجورجيين نهائياً مع الخسارة الخامسة مقابل تعادل واحد، ليقبعوا في ذيل ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.