مقتدى الصدر يعلن القبول بنتائج الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت يوم الأحد الماضي وسط اجراءات أمنية مشددة.

ونشر الصدر على موقع تويتر، اليوم الأحد، ان "نتائج الانتخابات لا ينبغي أن تكون مثارا للخلافات والصراعات".

وتابع "يُمنع ويُحرم الاقتتال وزعزعة السلم والإضرار بالشعب وكرامته".

واضاف ان "الانتخابات يوم معك ويوم عليك حسب معطياتك وأفعالك ونزاهتك".

وأكد الصدر "السعي لتشكيل تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح".

واكد زعيم التيار الصدري انه "سنكون حكومة خدمية نزيهة لا تقدم المصالح الشخصية على العامة".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، منتصف ليلة السبت-الأحد، النتائج النهائية للانتخابات العراقية لعام 2021.

ورفضت قوى سياسية وفصائل شيعية في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية، محذرة من تبعات "سلبية على المسار الديمقراطي" في البلاد.

وأصدر ما يُعرف بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم تحالف "الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" وتيارات أخرى، بيانا يحمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي".