نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء القطري يبحثان فرص الاستثمار القطري في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان و رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني اليوم الأحد، فرص تشغيل الأموال والاستثمارات القطرية في اقليم كوردستان.

وجاء اللقاء ضمن إطار الزيارة الرسمية التي يجريها حاليا رئيس اقليم كوردستان الى قطر.

وناقش الاجتماع انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق، وتقوية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة، وباء كوفيد-19 وتبعاته وعملية التلقيح باللقاح المضاد للفیروس في العراق وقطر، والرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى إقليم كوردستان والعراق.

وأكد الجانبان على تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر، وبحثا فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان لتمتد منه إلى كل العراق كسوق أكبر وخاصة في المجالات التي يحتاجها ٳقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى بحث خطوات فتح قنصلية عامة قطرية في أربيل.

وشكل آخر مستجدات مواجهة الإرهاب والتهديدات والخطر الذي يمثله داعش، طرق وسبل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، أحوال اللاجئين في مخيم "الهول" بسوريا، آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع.