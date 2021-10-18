مسرور بارزاني يعرب عن سعادته بالمشاركة في المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين باحتفالات المولد النبوي الشريف في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان "شارك رئيس الحكومة مسرور بارزاني اليوم الاثنين 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 في ذكرى المولد النبوي الشريف".

ولاحقاً، أعرب مسرور بارزاني اليوم الاثنين عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر قائلاً "سعدت اليوم بالمشاركة في احتفالات ذكرى مولد النبي الكريم محمد (ص) في مسجد الشيخ جولي بأربيل".

ئەمڕۆ خۆشحاڵبووم لە مزگەوتی شێخی چۆلی شاری ھەولێر، بەشداریم لە ڕێوڕەسمی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەمەد (د.خ) کرد. pic.twitter.com/nkSFBhsmjQ — Masrour Barzani (@masrour_barzani) October 18, 2021

وإلى جانب المشاركة الرسمية، شارك آلاف المسلمين ومن ديانات أخرى في الاحتفالات العفوية التي تقام سنوياً في وسط أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ويحتفل المسلمون في كل عام بالمولد النبوي فرحاً بولادة نبيهم الكريم (ص) من خلال الاحتفالات الشعبية وإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد في مختلف البلدان.

وذكرى المولد النبوي الشريف هي عطلة رسمية في إقليم كوردستان، مثلما هو الحال بالنسبة للعراق والعديد من الدول العربية والإسلامية في العالم.