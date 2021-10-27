سیاسة

الجيش العراقي والبيشمركة يضعان اللمسات الأخيرة لتشكيل لواءين مشتركين في "المتنازع عليها"

author_image سوار أحمد
کوردستان قوات البيشمركة الجيش العراقي لواءين مشتركين المناطق المتنازع عليها

أربيل (كوردستان 24)- قال المركز الاعلامي لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ان اجتماعا عُقد بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لبحث آخر خطوات تشكيل لواءين مشتركين لسد الفراغ الامني في المناطق المتنازع عليها.

وذكر المركز في بيان ان الاجتماع "عُقد في مطار اربيل الدولي بمشاركة وفد من وزارة البيشمركة برئاسة رئيس الأركان الفريق جمال ايمينكي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري والوفد المرافق له، وممثلين عن التحالف الدولي".

وبحسب البيان فقد تناول المجتمعون سد الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وكذلك سير أعمال مراكز التنسيق المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي.

واكد البيان ان "قوات التحالف من جانبهم تعهدوا بالاستمرار في مساندة قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية وخصوصا لتشكيل لواءين مشتركين"، مضيفا انه "في ختام الاجتماع اكد الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك بينهما".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت يوم الثلاثاء، وصول وفد عسكري رفيع الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من كبار القادة الأمنيين.

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