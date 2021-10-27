تصريحات قرداحي بشأن حرب اليمن تشعل جدلا و"الخليج" يرد

أربيل (كوردستان 24)- أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، جدلا كبيرا، في وقت عبر فيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه التام للتصريحات.

وعبر نايف فلاح مبارك الحجرف في بيان، عن رفضه التام لتصريحات قرداحي حول حرب اليمن، مطالبا إياه بالاعتذار.

وأعرب​ الحجرف، عن "رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن"، مستنكرا "تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه متهما إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014".

وأضاف البيان "طالب الأمين العام وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

كما استنكر الحجرف "دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، و في الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة".

وشدد على ضرورة ان "توضح الدولة اللبنانية موقفها تجاه تلك التصريحات".

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني حول حرب اليمن، جدلا واسعا وغضبا، بعد اعتباره أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

في حين أن قرداحي عاد وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلة له، وأكد أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيرا للإعلام اللبناني.

وعبرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتصريحات قرداحي، حول ما وصفه بـ"اعتداء السعودية والإمارات على اليمن".

وذكرت الوزارة أنها دانت مرارا وتكرارا "الهجمات الارهابية" التي استهدفت السعودية، مشيرة إلى أنها ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن كلام قرداحي شخصي وجاء قبل تعيينه وزيرا للإعلام.