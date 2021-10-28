واشنطن تندد باستيلاء الجيش السوداني على الحكم والبرهان يقيل ستة سفراء

أربيل (كوردستان 24)- ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس باستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وأضاف بلينكن في تويتر أنه بحث مع الوزيرة السودانية سبل دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية. من جهة أخرى، قرر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إقالة سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستورى السوداني.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم. وأعفى البرهان كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وكان مصدر دبلوماسي قد قال الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان الاثنين.

من جهة أخرى، نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي أطيح به في انقلاب عسكري ووضع قيد الإقامة الجبرية، قوله الأربعاء إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019 وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وكان قد سُمح لحمدوك بالعودة إلى منزله الثلاثاء تحت حراسة مشددة.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية الاثنين. وقُتل العديد فى اشتباكات مع قوات الأمن. وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.