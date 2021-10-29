السعودية تستدعي سفيرها من بيروت وتمهل سفير لبنان 48 ساعة للمغادرة

أربيل (كوردستان 24)- استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بعد تصريحات لوزير لبناني تناولت حرب اليمن واعتبرتها مسيئة، على ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وجاء في البيان السعودي الصادر مساء الجمعة أن المملكة قررت أن "تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة".

وأضاف البيان أن القرار جاء رداً على "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني (جورج قرداحي)، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".

وأشار البيان إلى أن ذلك "يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة".

كذلك قررت السعودية منع سفر مواطنيها إلى لبنان.