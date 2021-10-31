هجوم في كركوك يسفر عن وقوع ضحيتين من البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- نفذ مسلحون تابعون لتنظيم داعش ليلة أمس السبت، هجوما على قوات البيشمركة في كركوك، حيث اسفر عن وقوع ضحيتين من قوات البيشمركة وفق ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، بأن مسلحي التنظيم "شنوا ... هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركة زراو بمحور كركوك".

وتقع هذه المنطقة في ناحية التون كوبي، وتبعد 55 كلم شمال غرب مركز مدينة كركوك، وهي من المناطق الوحيدة التي بقيت فيها قوات البشمركة بعد انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك في العام 2017.

وذكر البيان أن الهجوم الذي تمّ سيرا على الأقدام وبأسلحة رشاشة، أدى إلى استشهاد اثنين من البيشمركة في هذه المنطقة النفطية والجبلية.