سیاسة

أول ظهور علني للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده

author_image سوار أحمد
صورة غير مؤرخة للقائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله اخوند زادة وزعتها الحركة في 25 أيار/مايو 2016 - الصورة لفرانس 24
صورة غير مؤرخة للقائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله اخوند زادة وزعتها الحركة في 25 أيار/مايو 2016 - الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط حركة طالبان افغانستان الملا هبة الله أخوند زادة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون من حركة طالبان أن القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله أخوند زادة الذي لم يظهر رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، شارك في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان.

وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن "أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين افغان.

وفي هذا التسجيل الصوتي، يسمع صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.

وذكر مصدر محلي أن الملا اخوند زادة وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.

وكانت حركة طالبان أعلنت في أيلول/سبتمبر أن قائدها الأعلى يقيم "منذ البداية" في قندهار بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه وسيظهر "قريبا علنا".

واخوند زادة لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أميركية في باكستان. وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

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