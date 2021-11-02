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سیاسة

انفجاران وإطلاق نار قرب مستشفى عسكري في كابول

author_image سوار أحمد
سيارات على طريق تبدو منه سحب الدخان من جراء الانفجار في كابول في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
سيارات على طريق تبدو منه سحب الدخان من جراء الانفجار في كابول في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط انفجار حركة طالبان افغانستان

أربيل (كوردستان 24)- سُمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابول ما تسبب بسقوط ضحايا، على ما أفاد شهود ومسؤولون من طالبان.

وقال مسؤول من طالبان لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا الأولية، وقع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري وانفجار آخر قرب المستشفى".

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي أن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا".

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة فرانس برس "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش ألأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

وبعد دقائق قليلة سمع صحافيو الوكالة دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها.

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية الى 3 تشرين الأول/اكتوبر حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد ايد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم داعش.

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم داعش وأوقعت نحوا مئة قتيل.

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