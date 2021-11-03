غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع بريف دمشق

أربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت مواقع في ريف العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا.

ومن النادر أن تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقرير سنوي أنه قصف في عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية.