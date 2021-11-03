alexa script
سیاسة

غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع بريف دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا اسرائيل ضربات جوية سوريا دمشق

أربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت مواقع في ريف العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا.

ومن النادر أن تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقرير سنوي أنه قصف في عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف