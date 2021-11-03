كوردستان تباشر بتوزيع النفط على مواطني المناطق الجبلية وتسعى لتثبيت سعر البنزين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الأربعاء عن المباشرة بتوزيع النفط الأبيض على المواطنين في المناطق الجبلية مع حلول موسم البرد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تسعى لتثبيت سعر البنزين برغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وقال عادل في مقابلة مع قناة كوردستان 24، إن حكومة الإقليم خصصت 100 مليون لتر من النفط الأبيض وبدأت بتوزيعه على المواطنين في المناطق الجبيلية، مضيفاً أن الحكومة العراقية قررت تجهيز الإقليم بـ150 مليون لتر من النفط الأبيض لتوزيعه على المواطنين.

وتابع "هذه الكمية من النفط جاهزة وستصل (من بغداد) إلى إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يحتاج إلى 260 مليون لتر من النفط الأبيض، مؤكداً توفير 250 مليون لتر، لافتاً الى أن كل عائلة ستحصل على برميل من النفط هذا العام.

عندما سُئل عن الرواتب، قال عادل إن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الإقليم قررت دفع الرواتب للموظفين كل نهاية شهر على أن تبدأ عملية دفع الرواتب في 25 من الشهر.

وأرجع المتحدث الحكومي سبب تأخير توزيع رواتب موظفي الإقليم إلى تأخر بغداد في إرسال الـ200 مليار دينار، وهو مبلغ اتفقت أربيل وبغداد بشأنه كسلفة شهرية.

وتوقع أن يصل المبلغ إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

كذلك أشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تسعى جاهدة لتثبيت سعر البنزين، مبيناً أن ارتفاع سعر الوقود يعود في جزء منه إلى ارتفاع النفط عالمياً.

وقال جوتيار عادل إن وزارة الثروات الطبيعية، تبذل جهودها مع بغداد لإرسال مليون و80 ألف لتر من البنزين يومياً إلى الإقليم، بناء على توجيه من الرئيس الحكومة مسرور بارزاني.