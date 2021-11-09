البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية عسكرية مشتركة في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقال نائب القائد العام للبيشمركة قارمان شيخ كمال لكوردستان 24 ان العملية تمت بناء على طلب من وزارة الدفاع العراقية، على عمق 5 كيلو مترا في ستة محاور للبيشمركة.

وتم خلال العملية تدمير عدد من الانفاق التي يستخدمها عناصر داعش للاختباء.

واكدت البيشمركة على أهمية تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة مع القوات الإتحادية، مشيرة الى ضرورة سد كافة الثغرات في المناطق المتنازع عليها لمنع تسلل عناصر داعش.

وهذه أول مرة تتم فيها عملية مشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية في محافظة نينوى منذ أحداث السادس عشر من اكتوبر 2017.

وتجري أربيل وبغداد محادثات لتشكيل لواءين مشتركين لسد الفجوة الأمنية في المناطق المتنازع عليها، ويجري اللواءين تدريبات ومن المقرر أن ينتشرا في تلك المناطق خلال شهرين.