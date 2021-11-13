سیاسة

تركيا ترفض تحميلها مسؤولية أزمة الحدود مع بيلاروس وتعدّه "تضليلاً"

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المهاجرون يواجهون ظروفاً مناخية قاسية - صورة: Getty
المهاجرون يواجهون ظروفاً مناخية قاسية - صورة: Getty
ترکیا تركيا مهاجرون بولندا بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- رفض كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحميل بلاده المسؤولية عن الأزمة الإنسانية عند الحدود بين بولندا وبيلاروس.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه أنقرة فرض حظر على سفر مواطني العراق وسوريا واليمن إلى الجمهورية السوفيتية السابقة عبر المطارات التركية بسبب تفاقم الأزمة على الحدود.

وجاء القرار بعد أيام من تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بفرض عقوبات على شركات الطيران التي تنخرط في "تهريب البشر".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين وقهل إن الاتهامات لتركيا بالمساهمة بطريقة ما في الأزمة الحدودية غير منصفة. 

وتابع "لا علاقة لتركيا بهذه الأزمة الأخيرة للمهاجرين غير الشرعيين بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا ودول أوروبية أخرى".

وأشار إلى أن المسافرين يتوجهون من بيلاروس إلى ليتوانيا وبولندا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الإلقاء باللوم على تركيا أو الخطوط الجوية التركية في هذا الصدد هو بكل بساطة من "باب التضليل وفي غير محله".

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