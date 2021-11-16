سیاسة

مسرور بارزاني يوجه رسالة تعزية بوفاة كاتب كوردي إيزيدي

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رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان بير خضر مسرور بارزاني رسالة تعزية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة تعزية بوفاة الشخصية الأدبية الإيزيدية خضر سليمان.

وقال مسرور بارزاني في رسالته "بأسف بالغ تلقينا خبر وفاة الكاتب والباحث المعروف خضر سليمان".

واضاف "لقد كان لـ بير خضر دورا مشهودا في خدمة الأدب والثقافة الكورديتين، خصوصا في مجال الإيزيدية".

وتابع "أوجه تعازي الحارة للمجتمع الإيزيدي ورفاق واصدقاء المرحوم ونشاطرهم أحزانهم وندعو الباري القدير أن يتغمده الله برحمته ويدخله فسيح جنانه".

وتوفي الكاتب والباحث الكوردي الإيزيدي، خدر بير سليمان، يوم الاثنين على إثر اصابته بذبحة قلبية، في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وخضر بير سليمان، هو كاتب وباحث كوردي، وله عدّة مؤلفات حول الإيزيدية والأدب الكوردي، عيّن بعد الانتفاضة الكوردية رئيس فرع اتحاد الكتّاب الكورد في دهوك، وأول رئيس لمركز لالش الثقافي.

في عام 2005، أصبح سليمان عضواً في برلمان كوردستان.

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