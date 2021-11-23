بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. واشنطن توصي رعاياها بتجنب السفر إلى ألمانيا والدانمارك

أربيل (كوردستان 24)- وجهت الولايات المتحدة تحذيرا بتجنب السفر إلى كل من ألمانيا والدانمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بـ كوفيد 19 في هذين البلدين اللذين يشهدان موجة وبائية جديدة بدأت بالانتشار في أوروبا بأسرها.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من المستوى الرابع، الأعلى على الإطلاق، لكل من هذين البلدين، مشيرة إلى أن هذا التحذير "يعني أن هناك مستوى مرتفعاً جداً من الإصابات بكوفيد-19 في البلد".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة إذ تسعى السلطات في العديد من دول القارة العجوز لفرض قيود صحية، الأمر الذي قوبل في أماكن عديدة باحتجاجات تخللتها أحياناً أعمال عنف ولا سيما في هولندا.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان حذر الإثنين من أن معظم سكان بلاده سيكونون "إما قد تلقحوا أو تعافوا أو توفوا" من جراء كوفيد-19 بحلول نهاية الشتاء وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد".

وفي ألمانيا كما في النمسا المجاورة، لا يزال معدل التطعيم أقل من 70 بالمئة، وهو أقل من نظيره في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا حيث يصل إلى 75 بالمئة.