ریاضة

الحكم على بنزيمة بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ

author_image سوار أحمد
مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة مسجلا هدفه الثاني في مرمى شاختار دانيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021- الصورة لفرانس 24
مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة مسجلا هدفه الثاني في مرمى شاختار دانيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021- الصورة لفرانس 24
العالم بنزيمة حكم بالسجن الشريط الجنسي

أربيل (كوردستان 24)- أدين الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني، الأربعاء بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وحكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

وأعلن محامو اللاعب فورا استئناف موكلهم البالغ 33 عاما الحكم. وأصدرت محكمة فرساي أحكاما تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ وصولا إلى السجن سنتين ونصف السنة.

ويعد بنزيمة واحدا من خمسة أشخاص خضعوا للمحاكمة بسبب محاولة ابتزاز، حصلت في العام 2015، ما أدى إلى استبعاده عن المنتخب الوطني لمدة خمس سنوات ونصف.

ويُتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين، الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم، قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

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