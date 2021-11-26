ريال مدريد يريد مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في مواجهة اشبيلية

أربيل (كوردستان 24)- يريد ريال مدريد المتصدر مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة محليا وقاريا عندما يستضيف اشبيلية الثالث في لقاء قمة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وفاز فريق العاصمة الاسبانية في 7 مباريات وتعادل في واحدة في اخر 8 خاضها في مختلف المسابقات ويبدو الفريق الاكثر ثباتا في المستوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي.

في المقابل، يتخلف اشبيلية عن المتصدر بفارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واستقرارا في المستوى لا محليا حيث تعثر امام الافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشارك في دوري ابطال اوروبا ويعاني في مجموعة متواضعة تضم سالزبورغ النمسوي وفولفسبورغ الالماني ورين الفرنسي. ويتعين على اشبيلية الفوز خارج ملعبه في الجولة الاخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويعتمد المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي على خماسي مخضرم في صفوف الفريق الملكي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط المكون من البرازيلي كازيميرو، الالماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش بالاضافة الى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف.

كما فرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالهال في تسجيل 8 اهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالاضافة الى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع النمسوي دافيد الابا القادم من بايرن ميونيخ في صفقة حرة مطلع الموسم الحالي.

ونظرا للاستقرار في تشكيلته، فقد دفع لاعبون اخرون الثمن بالجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين او حتى في المدرجات والامر يتعلق بالمهاجم البلجيكي ادين هازار البعيد عن مستواه، والجناح الويلزي غاريث بايل بالاضافة الى لاعب الوسط المتقدم ايسكو.